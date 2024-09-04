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11:18, 4 сентября 2024Экономика

США нарастили покупки одного российского стройматериала

Lesprom Network: импорт российской фанеры в США вырос на 10 процентов

Фото: Marco Bello / Reuters

США и Канада стали покупать больше российской фанеры. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на данные аналитической компании Lesprom Network.

За шесть месяцев 2024 года Соединенные Штаты увеличили импорт этого стройматериала на 10 процентов в годовом выражении, до 83 тысяч 800 кубических метров. Однако в денежном выражении поставки упали на 16 процентов, до 37,3 миллиона долларов. Что касается Канады, то она нарастила импорт фанеры из России в 2,3 раза — до 7710 кубов.

В целом на «недружественные» государства, присоединившиеся к антироссийским санкциям, в январе-июне пришлось около 20 процентов от общего объема экспортных поставок российской фанеры.

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Импорт данного стройматериала в Китай вырос в 2,1 раза, до 173 тысяч кубов, в Казахстан — на 18 процентов, до 48 тысяч 100 кубов. Индия увеличила закупки на 17 процентов, до 7 тысяч 860 кубов.

Отмечается, что такой рост импорта фанеры обеспечен в первую очередь тем, что ее прежний ключевой покупатель ввел эмбарго на соответствующие поставки.

В первой половине июня сообщалось, что с января по март 2024 года суммарные объемы вывоза фанеры из России выросли на 40 процентов, если сравнивать с аналогичным периодом 2023 года.

В апреле 2024 года стало известно, что экспорт российской древесины вырос на 2,5 процента в годовом выражении. В сравнении с 2021 годом он прибавил 8,7 процента.

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      Кирилл Луцюк
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