Вывоз фанеры из России резко вырос

«Рослесинфорг»: экспорт фанеры из России вырос на 40 процентов в январе-марте

По итогам января-марта 2024 года суммарные объемы вывоза фанеры из России выросли на 40 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го и превысили отметку в 350 тысяч кубометров. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на статистические данные аналитиков «Рослесинфорга» (входит в Рослесхоз).

За этот период времени заметно выросли и объемы производства фанеры в стране. За первые три месяца 2024 года показатель увеличился на 17 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го и достиг уровня в 868 тысяч кубометров. Наращивание выпуска позволило отечественным экспортером резко нарастить поставки иностранным покупателям, уточнили эксперты.

Главным импортером российской фанеры в январе-марте 2024 года стал Казахстан. В первом квартале эта страна закупила у РФ в общей сложности 171 666 кубометров этого вида продукции. В годовом выражении объемы импорта выросли в 2,5 раза. Другими важными покупателями стали Китай (75 570 кубометров, прирост в 2,8 раза) и Южная Корея (11 359 кубометров, плюс 40 процентов), резюмировали аналитики.

После ввода западных санкций Китай стал одним из ключевых покупателей российской древесины и пиломатериалов. По итогам 2023 года азиатская страна приобрела у отечественных поставщиков в общей сложности 14 миллионов кубометров этих видов продукции. Кроме того, КНР в прошлом году активно закупал и целлюлозно-бумажную продукцию (ЦБП), приобретя в прошлом году у РФ 3,6 миллиона тонн (плюс 25,4 процента к уровню 2022-го).