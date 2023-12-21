Россия увеличила вывоз пиломатериалов в Китай

«Рослесинфорг»: экспорт пиломатериалов и круглого леса упадет на семь процентов

По итогам 2023 года экспорт пиломатериалов и круглого леса из России упадет на семь процентов, до 25 миллионов кубометров, а отставание от уровня 2021 года составит уже 38,5 процента. Об этом в комментарии «Коммерсанту» сообщил директор «Рослесинфорга» Павел Чащин.

Главным торговым партнером в отрасли с результатом 14 миллионов кубометров останется Китай. Вывоз пиломатериалов туда увеличится на три процента, а поставки необработанной древесины сократятся на четверть.

На втором месте находится Узбекистан (2 миллиона кубометров, плюс пять процентов), на третьем — Казахстан (1,1 миллиона, плюс 21 процент). В прошлом году место Казахстана в тройке занимала Финляндия, но в 2023-м поставки туда прекращены.

Серьезной проблемой отрасли в 2023 году стала стагнация цен внутри страны. С июня они находятся на одном уровне. Также остается слабым экспортный спрос, а цены на внешних рынках снизились на десять процентов с летних уровней.

Исполнительный директор Русского пеллетного союза Владимир Мамматов указал, что заменить европейский рынок в полной мере пока не удается. Россия не может перенаправить свободные объемы на рынки Азии и Ближнего Востока, из-за чего выпуск лесопромышленной продукции упал. Тем не менее он полагает, что в 2026-2027 годах результаты вернутся на уровень 2021 года.

По словам эксперта, проблемой становится стагнация на рынке недвижимости Китая, не позволяющая повысить цены во время основного сезона. Однако ослабление курса рубля позволило лесопромышленникам несколько компенсировать провал. В следующем году ситуация в КНР может осложниться в плане сокращения объемов строительства. Если такой прогноз реализуется, то российская отрасль столкнется с новым падением спроса, хотя оценить его в настоящее время невозможно.

В октябре сообщалось, что себестоимость производства в лесной промышленности увеличилась почти на 30 процентов за счет девальвации рубля, роста стоимости горючего, запчастей, амортизации техники и арендной платы за участки, из-за чего доходность в отрасли падает. В частности, цены на новые машины иностранного или российского производства выросли в рублях почти в два раза.