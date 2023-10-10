В России начали активнее пилить лес

«Ъ»: заготовка леса в России ускорилась на фоне проблем с доходностью

По итогам первых восьми месяцев года заготовка леса в России снизилась на 7 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 112,9 миллиона кубометров, но в августе она выросла на пять процентов по сравнению с июлем. Об этом со ссылкой на данные Рослесинфорга пишет «Коммерсантъ».

В целом активнее пилить лес начали с апреля. После провала в начале года объемы заготовки росли в среднем на два процента. По прогнозу ведомства, если набранные темпы сохранятся, то результат оставшихся четырех месяцев позволит показать годовой рост на 2,8 процента, до уровня 200 миллионов кубометров.

Вместе с тем собеседники издания объясняют, что отрасль увеличивает выработку на фоне массы проблем, в том числе с доходностью производства. Так, его себестоимость увеличилась почти на 30 процентов за счет девальвации рубля, роста стоимости горючего, запчастей, амортизации техники и арендной платы за участки. По словам одного из них, цены на новые машины что иностранного, что российского производства выросли в рублях почти в два раза.

Вместе с тем стоимость круглых лесоматериалов увеличилась только на 10-15 процентов в среднем по рынку, таким образом прибыль на единицу леса снижается. Отдельно участники рынка жалуются на систему электронного оборота леса ЛесЕГАИС. В ней постоянно случаются продолжительные сбои, из-за которых поставщики не могут отправить груз сутками. Срывы сроков поставок дополнительно увеличивают себестоимость продукции.

Большая часть срубленного леса идет на производство фанеры, ДСП и других плитных материалов (36 процентов), далее 23 процента отправляется на варку целлюлозы, 13 процентов — на отопление, а оставшееся приходится на другие изделия.

Зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле, глава Ассоциации организаций и предприятий целлюлозно-бумажной промышленности Александр Спиридонов признал, что после закрытия европейских рынков не все поставщики нашли покупателей в других регионах. Поддержку отрасли оказывает стимулирование программ по деревянному строительству, но осложняют ситуацию проблемы в перерабатывающей промышленности — нехватка оборудования, запчастей, расходных материалов.

