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10:41, 20 марта 2023Экономика

Вывоз российского леса за рубеж резко упал

Глава «Рослесинфорга»: экспорт российских пиломатериалов за два месяца упал на 23,5%
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото:Александр Рюмин / ТАСС

За январь и февраль текущего года из России было вывезено 2,6 миллиона кубометров пиломатериалов, что на 23,5 процента меньше, чем за аналогичные два месяца прошлого года. За весь прошлый год экспорт пиломатериалов из России за рубеж снизился на 22 процента, до 23,4 миллиона кубометров. Об этом «Ведомостям» рассказал директор федерального лесоучетного учреждения «Рослесинфорг» Павел Чащин.

Сократили закупки леса из России одни из ключевых стран-партнеров — Казахстан (на 19,5 процента), Сингапур (35,3 процента), Япония (44,5 процента), Азербайджан (53,9 процента), Южная Корея (4,8 процента), а также Иордания (23,8 процента). Однако Москва на 7,2 процента нарастила поставки продукции в Китай, на который приходится 63 процента от всего экспорта пиломатериалов за рубеж. Также были увеличены поставки в Таджикистан и Гонконг — в 1,4 и 1,8 раза соответственно, в Иран и ОАЭ — в 1,5 раза по каждому направлению, а также в Турцию — в 3,5 раза.

Падение экспорта в ведомстве связывают с санкциями, введенными после начала специальной военной операции на Украине — например, Евросоюз запретил закупать в России древесину, фанеру, древесные плиты и пеллеты, ограничения вступили в силу 10 июля. Экспорт просел у всех предприятий отрасли, отмечает директор по продажам пиломатериалов и биотоплива компании «Вологодские лесопромышленники»​​ Андрей Фиалковский. У этой компании в январе-феврале поставки снизились на 33 процента. «Наш показатель снижения больше среднего по стране, поскольку именно предприятия Северо-Запада России были вовлечены в торговлю со странами Европы сильнее других», — пояснил Фиалковский.

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По словам консультанта WhatWood Игоря Новоселова, российские производители так и не смогли перенаправить выпавшие объемы, ранее предназначенные для Европы, на другие рынки. Помочь заместить объемы мог бы Китай, однако из-за ужесточения ковидных ограничений в стране, нарастить экспорт в 2022 году не удалось. При этом в 2023 году возможны более позитивные сценарии по мере восстановления КНР после снятия ограничений. Тем не менее помешать интенсивному наращиванию поставок лесоматериалов в Китай в этом году может высокая загруженность железной дороги в восточном направлении, считает Новоселов.

В настоящее время вывоз лесной продукции за рубеж затруднен из-за запрета российских властей на транзит через Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Отечественные экспортеры неоднократно жаловались на такое решение и предупреждали, что маршрут через Казахстан остается принципиальным для отрасли, а восточное направление будет перегружено.

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Мария Грушко
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