Россия резко нарастила поставки одного вида продукции в Китай

«Ъ»: экспорт российской целлюлозно-бумажной продукции в КНР вырос на 25,4%

По итогам 2023 года суммарные объемы экспорта российской целлюлозно-бумажной продукции (ЦБП) в Китай выросли на 25,4 процента в сравнении с уровнем 2022-го и достигли отметки в 3,6 миллиона тонн. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на статистические данные аналитиков Рослесинфорга.

Главным драйвером роста стали поставки целлюлозы, вывоз которой из России в Китай по итогам 2023 года увеличился в 1,4 раза, почти до 2 миллионов тонн. В свою очередь, поставки бумаги и картона за этот период времени превысили отметку в 1,6 миллиона тонн, уточнили в организации.

При этом общий объем лесных грузов из России в Китай в 2023 году остался на уровне 2022-го и составил 13,6 миллиона тонн. Поставки лесохимической продукции за 12 месяцев достигли 18,3 тысячи тонн. Речь идет в первую очередь об экспорте активированного угля, таллового масла и щелока. На экспорте этих видов продукции российские экспортеры заработали в общей сложности 13,5 миллиона долларов, заключили в агентстве.

В то же время поставки пиломатериалов и круглого леса из России в Китай в 2023 году продемонстрировали противоположную динамику. Ранее в Рослесинфорге сообщили, что вывоз этих видов продукции из РФ в азиатскую страну упал на семь процентов к уровню 2022-го и на 38,5 процента — к показателю 2021-го. В свою очередь, экспорт российской древесины в Китай, по данным Главного таможенного управления КНР, снизился на 12,7 процента.

