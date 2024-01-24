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11:40, 24 января 2024Экономика

Китай резко нарастил закупки нескольких видов продукции из России

Китай удвоил закупки алюминия и растительных масел из России в 2023 году

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

По итогам 2023 года Китай резко нарастил и удвоил закупки нескольких видов продукции из России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистические данные аналитиков Главного таможенного управления КНР.

За это время импорт алюминия вырос в 2,1 раза, до 2,87 миллиарда долларов в денежном выражении (плюс 108,8 процента к уровню 2022 года), а ввоз растительных масел и жиров увеличился вдвое, достигнув уровня 2,6 миллиарда. Значительные темпы роста также продемонстрировал импорт масличных семян и плодов из РФ (плюс 80,2 процента, до 1,31 миллиарда долларов).

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Единственной категорией из наиболее востребованных видов импортируемой из России продукции, которая продемонстрировала спад, оказалась древесина. Ее ввоз в Китай по итогам 2023 года сократился на 12 процентов и опустился до уровня 3,6 миллиарда долларов. В целом КНР за 12 месяцев нарастила закупки товаров из РФ на 12,7 процента, до 129,1 миллиарда, заключили аналитики.

В 2023 году суммарный товарооборот России и Китая достиг рекордной отметки в 240,11 миллиардов долларов. При этом экспорт продукции из КНР в РФ за этот период времени увеличился на 46,9 процента и составил почти 110,97 миллиарда. Несмотря на прирост двусторонней торговли, Россия по-прежнему сильно отстает от ключевых экономических партнеров Китая. Так, товарооборот Китая со странами АСЕАН в январе-декабре достиг 911,71 миллиарда долларов, а с Евросоюзом (ЕС) — 782,98 миллиарда.

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      Анатолий Акулов
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