«Авито» назвал лучшие стройматериалы. Как сделать правильный выбор

Лето — самый дачный сезон не только в плане отдыха, но и в плане работы. Именно в теплое время года на даче затеваются ремонты, стройка новых объектов и прочие новшества. Если вы еще не приступили к строительным работам, но это входит в ваши планы на лето, вместе с «Авито» рассказываем о лучших материалах для ремонта на даче.

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Еще относительно недавно выбор строительных материалов был довольно скудным. Однако сегодня рынок предлагает огромное количество вариантов, с помощью которых можно реализовать любую смелую идею. При этом стоит обращать внимание на то, подходят ли они именно для дачных сооружений и соответствуют ли вашим целям. Так, если вы отдыхаете на даче только в теплое время года и в доме отсутствует система отопления, в таком случае лучше выбирать материалы, которые хорошо переносят низкую температуру и высокую влажность. Также если вы не планируете обновить ремонт уже через несколько лет, лучше сделать выбор в пользу качественной отделки, которая прослужит долго. Если вам хочется сделать экологичный ремонт, стоит иметь в виду, что натуральные материалы обычно стоят дороже. Однако качественный ремонт можно сделать и из недорогих искусственных материалов.

При этом стоит учитывать специфику помещения. Например, если это баня, то важно правильно выбрать материалы для внутренней облицовки — от этого зависит качество пара, микроклимат в помещении, комфорт и безопасность. Если это гараж, то в нем поверхности должны быть не только прочными, но и устойчивыми к влаге, автомобильной химии, огню и морозам. В разделе «Для стройки» на «Авито» можно найти материалы для любой задачи, а через фильтры поиска все предложения можно отсортировать по цене и по рейтингу продавца. Расскажем, какие материалы лучше использовать для отделки тех или иных помещений.

Деревянная вагонка

Вагонка — универсальный дачный материал, который подойдет практически для любого помещения. Ей можно отделать стены и потолок в доме, расположив доски на свое усмотрение — вертикально, горизонтально, в комбинации с другими материалами. При этом для монтажа вагонки не нужно особых знаний и опыта — такой ремонт можно провести самостоятельно.

Неокрашенная вагонка поможет создать в помещении экономичную и близкую к природе атмосферу — только не забудьте покрыть ее лаком, воском или специальным маслом. Впрочем, окрашенная в белый цвет и другие светлые оттенки вагонка тоже сегодня в тренде, а для детской можно использовать разные яркие цвета.

Вагонку также можно использовать для отделки парилки, предбанника и комнаты отдыха в бане. Это экологичный и безопасный материал, при этом прочный и устойчивый к перепадам температуры и влажности. Однако помещение с отделкой из вагонки важно хорошо проветривать, чтобы она не портиться из-за перманентной влажности, а парилку из такого материала нельзя перегревать — вагонка воспламеняется при температуре около 120˚С.

Этот материал подойдет и для гаража. Однако стоит помнить, что вагонка боится огня и постоянной влажности. Также ее сложно очистить от пятен, которые может оставить бытовая химия. Поэтому вагонка подойдет тем, кто не планирует проводить в гараже ремонты и другие подобные манипуляции.

Скриншот: Ресейл-платформа

Штукатурка

Штукатурка — универсальный материал, который подойдет для отделки дома, предбанника и гаража. С помощью ее декоративного варианта на стенах можно создавать разный рельеф и фактуру. Декоративная штукатурка может быть шелковой, шероховатой, мраморной и иметь различные вкрапления — стекловолокно, минералы. За счет этого она хорошо скрывает дефекты стен. Некоторые виды декоративной штукатурки хорошо моются, поэтому ее можно использовать для отделки душевой.

При этом не стоит путать ее с обычной штукатуркой — цементной, известковой или гипсовой. Ее используют для выравнивания стен в качестве подложки под декоративные отделочные материалы — обои, плитку или декоративную штукатурку. При этом обычная штукатурка отлично подойдет для отделки стен в гараже — это недорогой износостойкий материал, устойчивый к перепадам температур, влаги, а также к плесени и огню.

Штукатурка декоративная — недешевый материал, поэтому он больше подойдет для дачи, где живут или куда приезжают круглый год. Стоят дорого и ее нанесение — только опытный специалист может качественно оштукатурить помещение, ведь ошибки могут негативно сказаться на эксплуатационных характеристиках покрытия.

Найти деревянную вагонку, штукатурку и другие материалы для стройки и ремонта дачи легко на «Авито». Здесь есть варианты как от компаний, так и от частных продавцов. Все поставщики местные, поэтому можно быстро сравнить все доступные предложения. Купить товары можно онлайн с доставкой по России или офлайн, договорившись с продавцом о встрече через мессенджер прямо на площадке.

Скриншот: Ресейл-платформа

Керамическая плитка

Кафель — один из самых популярных, при этом практичных и долговечных материалов для дачи. Стоит один раз положить керамическую плитку на пол, и можно на много лет забыть о его ремонте — она спокойно прослужит 25-30 лет. Этот материал отлично подходит для домов как круглогодичного, так и сезонного проживания — летом кафельная плитка добавляет в доме прохлады. Она не впитывает загрязнения и запахи, легко моется, поэтому чаще всего плитку укладывают на кухне, в коридоре, в предбаннике и других помещениях, где может быть вода. Кафель не разрушается от влаги. Так, в бане им можно облицевать помывочную, а специальной огнеупорной разновидностью можно выложить место за печкой в парилке или пол.

У плитки существует множество различных видов, поэтому она поможет реализовать любую дизайнерскую фантазию — например, кафель с имитацией натурального камня будет отлично сочетаться с материалами из дерева и продолжит природные мотивы в интерьере. А простые недорогие варианты отлично подойдут для отделки гаража или мастерской — это морозостойкий и при этом огнеупорный, а также легко моющийся материал, идеально подходящий для таких помещений.

Скриншот: Ресейл-платформа

Инженерная доска

Альтернатива плитке в качестве напольного покрытия — инженерная доска. Это одна из разновидностей паркета, которая состоит не из трех, а из двух слоев — фанеры и натурального массива. Она стоит дешевле, чем покрытие из массива дерева, но при этом менее подвержена деформации от перепадов влажности и температур за счет основания из клееной фанеры. Также за счет того, что инженерная доска выпускается с замковыми соединениями, это обеспечивает простую укладку и небольшие расходы на монтажные работы. При этом замки защелкиваются плотно, щелей в готовом напольном покрытии не образуется. Это решение отлично впишется в любой интерьер — как в современный, так и в винтажный или простой дачный стиль.

Инженерную доску и другие покрытия можно найти в разделе «Для стройки» на «Авито». Площадка подобрала лучшие предложения и скидки от поставщиков. Часть товаров для ремонта и строительства, даже самых крупногабаритных, вы можете заказать с «Авито Доставкой». Продавец получает деньги только после того, как вы подтвердите и получите заказ. Ищите нужный вам товар, нажав на галочку «С Авито Доставкой».

Скриншот: Ресейл-платформа

Фанера

Обычная фанера тоже может стать отделочным материалом — в особенности, в интерьере, где преобладают натуральные мотивы. Сегодня фанера вновь становится популярной, ее все чаще используют для ремонта в загородных домах. Она может выступать в качестве альтернативы штучной вагонке — фанерными листами можно обшивать стены, пол, потолок, делать из них зонирующие перегородки и простую мебель. При этом стоит помнить о том, что фанеру, как и любой материал, изготовленный из натурального дерева, нужно покрывать защитным составом, лаком или краской. В противном случае она впитает в себя загрязнения и быстро потеряет опрятный внешний вид.

Скриншот: Ресейл-платформа

Интерьерная краска

Решения из вагонки, штукатурки, фанеры и других материалов всегда можно дополнить интерьерной краской. Она универсальна в своем применении — ее можно наносить на гипсокартон, оштукатуренные и зашпаклеванные стены, ОСБ-плиты, деревянные доски. Для дачи лучше использовать латексные и акриловые краски на водной основе, которые быстро высыхают и выделяют минимум токсичных веществ. Также существуют краски с антигрибковыми добавками, которые помогают предотвращать появление плесени — лучше выбирать такой вариант, если вы замечаете в доме сырость и конденсат после зимнего периода.

Еще одно преимущество краски — ее можно колеровать в любой понравившийся оттенок. С ее помощью можно легко перекрашивать темные стены в светлые, можно комбинировать цвета и визуально зонировать пространство. Главное — не переборщить с буйством красок.

Таким образом, сегодня на рынке существует огромное количество современных материалов для дачных сооружений на любой вкус и бюджет. Главное — подбирать то, что соответствует именно вашим запросом. А все подходящее найдется на «Авито». Полезный лайфхак — во встроенном мессенджере можно договориться о скидке или уточнить вопросы и запросить дополнительные фото и видео у продавца. Насладитесь результатом стройки уже этим летом.

Скриншот: Ресейл-платформа

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