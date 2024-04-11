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09:58, 11 апреля 2024Экономика

Из России стали вывозить больше ценных пород дерева

Рослесинфорг: на фоне санкций экспорт ценных пород дерева из России увеличился

Фото: Andreas Pajuvirta / Unsplash

Несмотря на санкционные ограничения, из России стали вывозить больше пиломатериалов и кругляка ценных пород дерева. Об этом со ссылкой на данные Рослесинфорга сообщает газета «Ведомости».

Экспорт древесины увеличился на 2,5 процента в годовом выражении. В сравнении с 2021 годом он поднялся на 8,7 процента. На фоне эмбарго Евросоюза на ввоз древесины, фанеры, древесных плит и пеллет из России рост замедлился, так как Европа была основным экспортным рынком для российских лесопромышленников.

Санкции привели к увеличению поставок на внутренний рынок с 20-30 до 60 процентов в 2023 году. Древесина, которая ранее отправлялась за рубеж в необработанном виде, теперь остается внутри страны и превращается в продукцию глубокой переработки, например мебель, отметили в Рослесинфорге. При этом объем рубок ценных пород деревьев в 2023 году сохранился на уровне 1,5 миллиона кубометров — преимущественно древесину заготавливали в Приморском (341 719 кубометров) и Хабаровском (93 573 кубометра) краях и Республике Адыгея (29 881 кубометр).

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В России относят к ценным породам деревьев ясень, дуб, бук, каменную березу и другие виды. Их используют для выпуска мебели, отделочных материалов, пиломатериалов, а также изготавливают из них бочки для вина. Ценные породы деревьев ценятся за выразительность текстуры, твердость, стабильность формы, стойкость к нагрузкам, влагостойкость и прочие характеристики.

По итогам 2023 года российские экспортеры нарастили продажи древесины в дружественные страны. Их доходы от поставляемого сырья выросли на треть в сравнении с показателем досанкционного 2021-го и достигли уровня в 4 миллиарда долларов в денежном выражении. По данным аналитиков Comtrade, главным покупателем российской древесины стал Китай. В прошлом году азиатская страна закупила у РФ продукции на общую сумму 2,4 миллиарда долларов. На втором месте оказался Узбекистан, заплативший за древесину 586 миллионов долларов.

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      Вячеслав Агапов
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