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10:17, 25 марта 2024Экономика

Поставки древесины из России в дружественные страны взлетели

Comtrade: Россия получила от продажи древесины в дружественные страны $4 млрд

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

По итогам 2023 года доходы российских экспортеров от продажи древесины в дружественные страны выросли на треть в сравнении с показателем досанкционного 2021-го и достигли уровня в 4 миллиарда долларов в денежном выражении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистические данные аналитиков Comtrade.

Главным покупателем российской древесины с большим отрывом от конкурентов стал Китай. В прошлом году азиатская страна закупила у РФ продукции на общую сумму в 2,4 миллиарда долларов. На втором месте оказался Узбекистан, заплативший за древесину 586 миллионов долларов.

При этом наибольший прирост закупок продемонстрировала Турция. Экспорт российской древесины в эту страну в январе-декабре вырос в 13 раз. В свою очередь, Израиль нарастил импорт этой продукции в 5 раз.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на статистические данные Рослесинфорга сообщила, что по итогам 2023 года поставки российской целлюлозно-бумажной продукции в Китай выросли на 25,4 процента в сравнении с уровнем 2022-го и достиг отметки в 3,6 миллиона тонн. Наибольший прирост продемонстрировал экспорт целлюлозы (в 1,4 раза, почти до 2 миллионов тонн).

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      Анатолий Акулов
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