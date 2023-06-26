Российские компании резко увеличили объемы экспорта. Как им удалось это сделать несмотря на санкции?

Как им удалось это сделать несмотря на санкции?

«Лента.ру»: Объем экспорта на «Мой экспорт» составил за 2022 год 92 миллиарда долларов

Экспорт бьет рекорды. Государство помогает компаниям выходить на внешний рынок. Кто может получить поддержку?

Расширение товарного экспорта и увеличение объемов продаж высокотехнологичной продукции за рубеж является одним из приоритетов экономического и политического развития России. На государственном уровне созданы самые разные механизмы поддержки экспортеров. На какую помощь могут рассчитывать российские компании и каковы результаты уже предпринятых государством шагов — в материале «Ленты.ру».

Российские эксперты и политики любят порассуждать о зависимости отечественной экономики от поставок нефти и газа за рубеж и опасностях «углеводородной иглы». Но что, если привычный угол зрения мешает увидеть картину целиком? Ведь за последние годы ситуация сильно изменилась.

С 2018 года по инициативе президента Владимира Путина в России реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Государство помогает бизнесу развивать торговое сотрудничество с иностранными партнерами, и эти меры уже приносят ощутимые результаты.

По итогам 2022 года российский товарный экспорт установил исторический рекорд и составил 591,5 миллиарда долларов США, профицит торговли товарами тоже оказался рекордным — 332,4 миллиарда долларов, следует из информации Федеральной таможенной службы по внешней торговле и исторических данных Росстата. За этими цифрами стоят не только крупные компании, но и совсем небольшие производители.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Как государство помогает экспортерам

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» — это целый набор финансовых и нефинансовых мер, направленных на поддержку отечественных компаний, которые стремятся выйти на международные рынки.

Государство совершенствует законодательство и смягчает нормативные барьеры, помогает компаниям с сертификацией и лицензированием продукции. Кроме того, финансируется участие российских производителей в международных выставках и деловых миссиях, направленных на поиск новых рынков сбыта и зарубежных партнеров. Компании могут получить транспортные и иные субсидии.

Благодаря нацпроекту «Международная кооперация и экспорт» число экспортеров в России превысило 55 тысяч

Экспортеры могут проконсультироваться по самым разным вопросам в российских торгпредствах, Минпромторге, Российском экспортном центре (РЭЦ) и Агроэкспорте, а также региональных Центрах поддержки экспорта — такие организации действуют уже более чем в 80 субъектах России. Доступ к услугам в сфере внешнеэкономической деятельности можно получить онлайн в режиме одного окна.

Чем поможет платформа «Мой экспорт»

Цифровая платформа «Мой экспорт» заработала в ноябре 2020 года. Она предназначена для потенциальных и начинающих экспортеров, а также для компаний, у которых уже есть опыт работы за рубежом. Главная задача платформы — максимально упростить российским предпринимателям выход на внешние рынки. Поддержка оказывается на всех этапах — от обучения навыкам внешнеэкономической деятельности и определения стратегии до закрепления в выбранной нише и наращивания экспортных поставок.

На платформе «Мой экспорт» доступно свыше 100 услуг по четырем направлениям: государственные услуги, меры господдержки, бизнес-сервисы и аналитика. Также на платформе работает B2B-маркетплейс «Профессионалы экспорта», где компании могут найти подрядчиков и решить многие насущные вопросы, связанные с выходом на зарубежные рынки. С момента запуска цифровой платформы количество представленных на ней услуг увеличилось в 7,5 раза.

Ежедневно «Мой экспорт» посещают более 1,4 тысячи пользователей. За все время существования платформы на ней зарегистрировалось свыше 14,5 тысячи компаний. Ежегодно предприниматели заказывают в среднем 22 тысячи услуг, причем 56,9 процента пользователей обращаются к сервису повторно.

За 2022 год совокупный объем экспорта зарегистрированных на платформе экспортеров составил 92 миллиарда долларов США

За прошедшие шесть лет более 30 тысяч экспортеров из 72 регионов России прошли семинары и курсы Школы экспорта РЭЦ. Продажи продуктов питания в демонстрационно-дегустационных павильонах российского АПК за границей выросли в десять раз.

Стратегические инициативы — поддержано экспортом

В октябре 2021 года правительство России утвердило перечень из 42 стратегических инициатив, направленных на социальное и экономическое развитие страны. «Цифровая экосистема "Одно окно" экспортера», ставшая частью экспортного нацпроекта, — одна из них. Спустя полтора года становится очевидным синергетический эффект: инициативы, направленные на развитие в России производства и научных разработок, создают условия для увеличения экспорта. А помощь с зарубежными контрактами помогает расти предприятиям, занятым в стратегических отраслях.

Например, для улучшения делового климата в России правительство разработало инициативу «Реинжиниринг правил промышленного строительства». В мае 2023 года премьер Михаил Мишустин утвердил критерии, позволяющие определять вспомогательные сооружения и постройки, которые можно возводить рядом с основным зданием без выдачи разрешения на строительство. Это позволит уменьшить количество судебных споров и жалоб, а также снизит затраты на возведение таких объектов.

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

К 2030 году сроки строительства вспомогательных строений должны сократиться на 40 процентов, а издержки — на 20 процентов, подсчитали эксперты правительства. Таким образом, инициатива будет работать на ускорение экономического роста в России и упростит жизнь производственным компаниям, а значит, косвенно будет способствовать росту товарного экспорта.

Много и обратных примеров, когда поддержка внешнеэкономической деятельности дает стимул для развития отечественных предприятий и помогает в реализации других стратегических инициатив.

Выход на внешний рынок повышает конкурентоспособность российской продукции

В феврале 2023 года чебоксарская компания «Композит 21» заключила экспортный контракт с партнерами из Казахстана и уже отгрузила первую партию своей продукции. Предприятие производит композитную арматуру и стеклопластиковую сетку, которые используются в конструкциях, предназначенных для эксплуатации в агрессивных условиях, — это подземные резервуары, автомойки, дорожная инфраструктура и многое другое.

Контракт с зарубежными партнерами был подписан при содействии Центра экспортной поддержки Чувашии. Предприятию помогли сертифицировать продукцию и привести техническую документацию в соответствие с требованиями международных стандартов, а сайт «Композит 21» перевели на английский язык. Компания разместилась на одной из крупнейших электронных торговых площадок AliBaba и представила свою продукцию на двух международных строительных выставках в Узбекистане и Казахстане.

Выход компании на внешние рынки и проверка ее продукции на конкурентоспособность способствуют реализации стратегической инициативы «Развитие производств новых материалов», нацеленной на рост современной химической промышленности и поддержку предприятий, которые производят инновационную продукцию. Главная задача — ускорить научные разработки и нарастить выпуск полезных химических соединений, в первую очередь полимеров и композитов. Изделия на основе этих материалов используются практически во всех отраслях, включая производство электроники, лекарств, косметики и стройматериалов.

Спрос на полимеры и композиты ежегодно растет. Аналитики подсчитали, что к 2024 году объем мирового рынка этих материалов составит 103-131,6 миллиарда долларов.

«Электроавтомобиль и водородный автомобиль» — это еще одна стратегическая инициатива правительства, у которой есть огромный экспортный потенциал. Она направлена на развитие рынка экологичных авто и зарядной инфраструктуры в России. К 2030 году планируется построить более 1000 водородных заправок и свыше 72 тысяч зарядных станций для электроавтомобилей. Производство самих электроавто должно составлять не менее десяти процентов от всех машин, производимых в России.

Российская продукция часто превосходит зарубежные аналоги по техническим характеристикам, но стоит дешевле

Уже сегодня отечественным производителям есть чем гордиться. Например, компания «Яблочков» из Санкт-Петербурга произвела и установила 151 зарядную станцию мощностью от 120 до 500 киловатт. За все время работы эти заправки произвели более 1,5 миллиона зарядных сессий и передали потребителям пять гигаватт в час электроэнергии.

Зарядные станции для электромобилей и электробусов от компании «Яблочков» разработаны с использованием самых передовых технологий и часто превосходят по характеристикам зарубежные аналоги, но при этом стоят на 30 процентов дешевле.

Благодаря нацпроекту «Международная кооперация и экспорт» компания получила финансовую поддержку для создания нового сайта с 3D моделями своей продукции на русском и английском языках. После этого посещаемость корпоративного ресурса выросла в десять раз.

При поддержке государства компания участвует в крупных зарубежных выставках на льготных условиях. В портфеле компании уже есть экспортный контракт на поставку 27 ультрабыстрых зарядных станций (120-180 кВт) в Белоруссию и еще более ста перспективных рабочих контактов на рынках Ближнего Востока, Латинской Америки, стран СНГ.

Фото: Reuters

Российская промзона в Египте

Плацдармом для выхода российских компаний на рынки более чем 70 стран по всему миру станет Российская промышленная зона в Египте, которая создается при поддержке нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Торговые соглашения Египта открывают нашим предпринимателям дополнительные возможности для поставок товаров в страны Африки, Ближнего Востока, Евросоюза и Латинской Америки. Этот проект поможет российским компаниям не только выйти на новые рынки, но и нарастить поставки в Европу и Азию.

Промзона предоставляет своим резидентам сразу несколько важных преференций. Им не надо платить налог на имущество, а по налогу на прибыль можно получить налоговый вычет. Предприниматели освобождаются от уплаты НДС, акцизов и пошлин, если продают свой товар за пределы Египта. В противном случае заплатить налоги все-таки придется, но только за ввозимые комплектующие, а не за конечную продукцию.

Российская промышленная зона в Египте обеспечит выход на рынки более 70 стран по всему миру

Площадка «промышленного оазиса» разместилась в экономической зоне Суэцкого канала — главной транспортной артерии планеты. Ближайший морской порт расположен всего в девяти километрах. Российские предприятия могут расположить свое производство на двух земельных участках: в городе Айн-Сохна (50 гектаров) и в городе Порт-Саид (100 гектаров).

Чтобы стать резидентом Российской промышленной зоны в Египте, нужно обратиться в Департамент международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга России.

Музы экспорта на Петербургском форуме

В 2023 году на Питерском экономическом форуме можно было встретить муз экспорта, которые олицетворяют бизнес-направления внешнеэкономической деятельности. Это пять промо-образов, которые наглядно представляют основные составляющие бренда Made in Russia: нефтехимическую и машиностроительную отрасли, агропромышленный комплекс, медицину и информационные технологии.

У каждого образа свой уникальный костюм, кокошник и коммуникационная стратегия, которые помогают познакомить участников форума с разными направлениями экспорта. Муза нефтехимического направления экспорта олицетворяет гибкость и способность к ускоренному развитию. Она вдохновляет на увеличение производительности и развитие экологически чистых технологий и практик.

Муза машиностроительной отрасли представляет собой идеальный образ инженера, который обладает всесторонними знаниями о механизмах, электронике, материалах и производственной технологии. Она хочет сделать мир комфортнее и безопасней для всех. Муза агропромышленного экспортного направления символизирует плодородие земли и эффективное использование ресурсов природы. Муза медицины при помощи новых технологий призывает уважать жизнь и защищать здоровье людей. Муза IT — это вдохновляющая и творческая сила, которая стимулирует развитие и инновации в сфере информационных технологий.

Через женскую красоту и традиционный костюм участникам форума продемонстрировали новое прочтение российской экспортной политики

При всех различиях у пяти муз есть одна общая черта — любовь к инновациям и высокотехнологичным решениям, которые занимают особое место в структуре российского экспорта.

Фото: Кирилл Каллиников / Фотохост-агентство РИА Новости

Что Россия готова поставлять на внешний рынок

Благодаря нацпроекту «Международная кооперация и экспорт» поддержку уже получили десятки уникальных разработок. Например, компания «СенсАрт» создала устройство Surfancy, которое может превратить в сенсорный экран практически любую поверхность. Две планки, представляющие собой оптоэлектронные устройства, нужно просто разместить напротив друг друга. Изначально разработчики создавали интерактивную витрину для магазинов и супермаркетов, но, как показала практика, технология оказалась востребована в медицинской реабилитации и образовании. Кроме того, экран Surfancy уже используется в музее Министерства иностранных дел ОАЭ в Дубае.

Компании удалось создать решение, которое дешевле любого зарубежного аналога, в том числе и китайского. Во многом благодаря тому, что сборка, монтаж микросхем и компонентов, изготовление корпусных деталей происходит в России.

«СенсАрт» активно работает с Узбекистаном и Белоруссией, отправляет продукцию в страны Средней Азии и Закавказье. Доля экспорта в общем производстве компании сейчас достигает порядка десяти процентов. Компания активно участвует в международных выставках и в ближайшем будущем планирует покорить рынки Индии и Юго-Восточной Азии.

Компания «Инноватикс-СК» производит уникальную черепицу, которая не просто защищает крышу, но одновременно поглощает солнечную энергию, производит электричество и нагревает воду. Фотоэлементы вырабатывают энергию не только в ясную погоду, но и когда облачно и даже во время дождя, КПД солнечной черепицы составляет 65 процентов. По словам разработчиков, она вырабатывает в шесть раз больше электричества и стоит в три-четыре раза дешевле зарубежных аналогов.

«Инноватикс-СК» дважды принимала участие в крупнейшей выставке Ближнего Востока Wetex — в 2018 и 2022 годах. Ее продукция вызвала большой интерес у компаний из ОАЭ, Омана, Пакистана и Китая. Поэтому сейчас компания ведет переговоры о строительстве в России нового высокотехнологичного производства по изготовлению солнечной черепицы и других изделий.

НПО «Броня» имеет гораздо больший опыт внешнеэкономической деятельности. Она производит и экспортирует жидкие керамические теплоизоляционные, гидроизоляционные и огнезащитные покрытия более чем в 50 стран по всему миру. «Жидкая броня» наносится тонким слоем, как краска: 1 миллиметр такой изоляции успешно заменяет 50 миллиметров минеральной ваты.

В 2022 году компании удалось заключать контракты и успешно выполнить свои обязательства в Европе. Сиена, Парма, завод Fiat в Турине — это далеко не полный список мест, где «жидкую броню» использовали для защиты фасадов. В Италии этот материал использовался в рамках госпрограммы капитального ремонта исторических зданий. По итогам 2022 года рост продаж в компании составил 35 процентов.

Обзор нового российского экспорта будет неполным без упоминания роботов. Манипуляторы и автоматические «руки» от компании TECHNORED могут заменить человека на опасной работе и там, где нужно выполнять монотонные повторяющиеся действия, которые требуют большой точности. Речь идет о сварке при высоких температурах, металлургии и металлообработке, фармацевтике, электронике, пищевой промышленности и других отраслях.

TECHNORED разрабатывает и производит готовые коробочные роботизированные решения — универсальные и доступные. Они позволяют увеличить производительность в разы, снизить долю брака и расход материалов. Компания планирует поставлять свою продукцию в страны бывшего СССР и Азии, включая Белоруссию, Казахстан, Турцию и Индию.

Все перечисленные здесь высокотехнологичные экспортеры отмечены знаком «Made in Russia» и принимают участие в крупнейших международных выставках «под зонтиком» национального бренда.

Фото: «Инноватикс-СК»

Как научиться экспортировать

С 2016 года в составе ключевого института поддержки экспорта — Российского экспортного центра — работает Школа экспорта РЭЦ, где предприниматели могут овладеть навыками работы на зарубежных рынках. В арсенале школы есть образовательные программы для компаний любого размера — от малых и средних предприятий до крупных корпоративных клиентов.

Школа экспорта учитывает степень готовности компаний к внешнеэкономической деятельности. Например, дистанционные курсы, экспертные семинары и пособия дают базовые знания и охватывают весь цикл подготовки экспортного проекта. Учебная литература и записи уроков доступны на портале школы, семинары проводятся очно в формате бизнес-тренингов непосредственно в регионах, где работают будущие экспортеры.

Более 30 тысяч экспортеров из 72 регионов России прошли семинары и курсы Школы экспорта РЭЦ

Следующий уровень подготовки — акселерационные программы «Экспортный форсаж» и «Акселератор экспортного роста» для средних и крупных компаний, участвующих в нацпроекте «Производительность труда». Эти программы рассчитаны на предпринимателей, у которых уже есть опыт экспортных сделок. На такие курсы приходят, чтобы систематизировать собственные знания и навыки, овладеть специальными инструментами, которые позволяют минимизировать риски, и получить помощь от государства.

Модульная программа акселераторов включает практические занятия, отработку кейсов, а также изучение доступных вариантов господдержки.

Для тех, кто уже вышел на зарубежные рынки, на сайте школы создан антикризисный раздел, где собраны кейсы и материалы по наиболее актуальным вопросам внешнеэкономической деятельности.

Подробнее о программах обучения можно узнать на сайте Школы экспорта РЭЦ и цифровой платформе «Мой экспорт».

