11:48, 30 марта 2026Россия

В России наказали работавшую по ночам в аптеке студентку-медика

Майя Назарова

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В Калининграде Балтийский федеральный университет (БФУ) сделал выговор работавшей по ночам в аптеке студентке-медику. Об наказании стало известно Telegram-каналу Amber Mash.

По данным издания, представители вуза посчитали, что, работая по ночам, девушка из Казахстана нарушила миграционное законодательство.

Общественник, вступившийся за студентку, отметил, что это было формальным основанием для выговора. Реальный мотив — иностранка отказалась сдавать соседей и предупреждала их о проверках.

По этой причине в комнате, где жила девушка, провели осмотр. Причем сделали это, когда студентки не было.

Ей объявили выговор за плохое содержание жилья, а уже после оформили акт, хотя должно быть наоборот. Девушка оспорила все до суда, но в Комплексе студенческих общежитий (КСО) составили новый акт — тот самый, за нарушение миграционных правил.

В итоге претензию отменили, девушке возместят затраты на пошлину, сообщают авторы поста. Также она получит три тысячи рублей в качестве моральной компенсации.

Ранее сообщалось, что возле Финансового университета в Москве заметили преследующего студенток мужчину.

