Возле московского вуза заметили преследующего студенток мужчину и сняли на видео

Возле Финансового университета в Москве заметили преследующего студенток мужчину

В Москве возле Финансового университета при правительстве России заметили мужчину, преследующего студенток. Видео с ним опубликовал «Подъем» в Telegram.

На кадрах видно мужчину среднего возраста, который убегает, спускаясь в метро, а когда замечает съемку — улыбается.

Как рассказала одна из учащихся вуза, незнакомец часто появляется на Ленинградском проспекте у метро «Аэропорт». При этом приставания к студенткам продолжаются как минимум два года. «Он подходит к девушкам, трогает их за спину, талию, плечи или волосы, иногда что-то бормочет вроде: "Все хорошо, удачи на учебе, хорошего дня" — и быстро уходит, если начать кричать», — поделилась собеседница издания.

По ее словам, мужчина появляется в разное время, приводя девушек в состояние страха и шока.

Другая учащаяся заявила, что еще полтора года назад пожаловалась участковому и заместителю ректора. Однако, утверждает она, правоохранитель заявил, что меры получится принять только в случае причинения незнакомцем вреда. «Сейчас ничего не планирую делать с этой ситуацией, так как это бесполезно, руководству вуза не раз жаловались на происходящее, и было ноль реакции», — сказала студентка.

В свою очередь, в пресс-службе Финансового университета заверили, что вуз уже обратился в полицию. По словам представителя учебного заведения, в районе, где видели мужчину, будут курсировать патрульные автомобили.

Ранее в Москве задержали 25-летнего мужчину, который год преследовал студентку одного из столичных университетов. На кадрах, предоставленных сотрудниками Росгвардии, видно, что россиянин держит в руках лист бумаги с текстом «Чего ты боишься? Наташа, не молчи». Объяснить свои действия правоохранителям он не смог.