13:03, 10 октября 2025Силовые структуры

Целый год преследовавший студентку московского вуза мужчина попал на видео

В Москве 25-летний мужчина целый год преследует бывшую возлюбленную
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Москве 25-летний мужчина преследовал студентку одного из московских университетов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Росгвардии, предоставив видео.

На кадрах сотрудники ведомства разговаривают с преследователем, который держит в руках лист бумаги с текстом «Чего ты боишься? Наташа, не молчи». Они спрашивают молодого человека, почему он бегает за девушкой. «Она не говорит, чего она боится, поэтому постоянно убегает», — отвечает тот.

По данным Росгвардии, правоохранители получили сигнал «Тревога» с охраняемого объекта образования в Госпитальном переулке. Гражданин пытался проникнуть в университет вслед за девушкой. Выяснилось, что задержанный — бывший возлюбленный студентки. Он больше года навязчиво добивается ее внимания. Потерпевшая уже несколько раз обращалась в полицию. Кавалера доставили в полицейский отдел для проверки.

