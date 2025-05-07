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16:02, 7 мая 2025Экономика

Предсказан срок потепления в Москве

Синоптик Позднякова: Потепление в Москву придет не раньше середины мая
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Мосĸва»

Потепление в Москву придет не раньше середины мая. Такой срок назвала жителям столицы ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, пишет «Москва 24».

По словам синоптика, прохладная погода в городе продержится до понедельника, 12 мая. Воздух прогреется до плюс 11-13 градусов — это на 5 градусов ниже климатической нормы. «Впоследствии мы ожидаем прохождения теплого атмосферного фронта, за которым станут поступать другие воздушные массы, и температура воздуха начнет постепенно повышаться», — предсказала Позднякова.

С четверга по субботу, с 15 по 17 мая, дневные температуры вырастут до плюс 16-17 градусов. Однако столь сильного всплеска тепла, как в апреле, жителям столицы ждать не стоит.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал жителей Московского региона забыть о сильных осадках и снеге в ближайшие дни.

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