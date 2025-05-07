Москвичей призвали забыть о снеге и дождях

Синоптик Вильфанд: Сильные дожди и мокрый снег покинут Московский регион

Сильные дожди и мокрый снег покинут Московский регион в ближайшие дни. Забыть об осадках жителей столицы и области призвал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его слова передает ТАСС.

По словам синоптика, мощных осадков не будет до конца этой и в начале следующей недели. «Небольшие, кратковременные осадки будут, так как погода облачная с прояснениями, но пока можно забыть о сильных дождях или сильном мокром снеге», — подчеркнул Вильфанд.

Ранее метеоролог заявил, что потепление в Москву придет не раньше середины мая. При этом летней жары, как в апреле, ждать не стоит.

В День Победы, 9 Мая, в столице будет аномально холодно — утром воздух прогреется до плюс 5-6 градусов, что на 6 градусов ниже климатической нормы.