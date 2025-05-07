Москвичей призвали не ждать потепления

Синоптик Вильфанд: В мае в Москве не будет летних температур

В мае 2025 года в Москве не будет летних температур, как в апреле. Не ожидать столь сильного потепления жителей столицы призвал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

«О тепле в Москве и области, да и в центре европейской России пока говорить не приходится, его не видно. Это значит, что модели пока не воспроизводят процесс повышения температуры» — рассказал синоптик.

По словам Вильфанда, тенденция к потеплению есть в середине месяца, но рост температур будет незначительным — примерно до плюс 15 градусов днем. При этом летней жары, как в этом апреле, жителям столицы ждать не стоит, подчеркнул метеоролог.

Ранее синоптик Александр Ильин спрогнозировал, что 9 мая в столичном регионе возможны дождь и снег. По словам специалиста, температура воздуха ночью может опуститься до нуля градусов. При этом в первой половине дня ожидается малооблачная погода, которая к полудню сменится пасмурной. В области во второй половине дня пройдут дожди, но в самой столице осадки маловероятны.