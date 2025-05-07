Москвичей предупредили об аномальном Дне Победы

Вильфанд: Москву ожидает аномально холодный День Победы

Погода в Москве в День Победы окажется аномально холодной. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает ТАСС.

Утром в пятницу, 9 мая, воздух в столице прогреется до плюс 5-6 градусов. Такой показатель на 6 градусов ниже климатической нормы. «Днем максимальные температуры составят всего-навсего от плюс 9 до плюс 11 градусов, по области — от 7 до 12 градусов тепла. Поэтому понятно, что утром, когда парад будет проходить, температура останется невысокой — около плюс 5-6 градусов», — рассказал Вильфанд.

Метеоролог добавил, что в праздник в Москве ожидается северо-западный ветер. Также возможны осадки в виде несильного дождя.

Ранее в Москве начали отключать отопление. В первую очередь тепло перестанут подавать на промышленные и административные объекты, затем в жилые дома, школы, детские сады и лечебные учреждения.