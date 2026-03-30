Андреасян указал на свое сходство с Тарковским

Сарик Андреасян пошутил о сходстве «Домовенка Кузи» и «Сталкера» Тарковского

Режиссер Сарик Андреасян пошутил о сходстве своего фильма «Домовенок Кузя» с культовой картиной Андрея Тарковского «Сталкер». Его слова передает «Кинопоиск».

Андреасян признался, что «Домовенка Кузю» пришлось полностью переделать на финальном этапе работы над фильмом. Причиной стало недовольство миром, созданным операторами и художниками. Режиссер принял решение поменять команду и выполнить работу заново.

«Я теперь шучу, что в истории было два таких случая: Тарковский переснимал "Сталкера", Андреасяны — "Домовенка Кузю"», — заявил Сарик.

В марте 2025 года Сарик Андреасян заявил о ненависти к фильмам культового советского режиссера и сценариста Андрея Тарковского. Он назвал картины Тарковского ужасными, а его работу — деградирующим кинематографом. Позже Андреасян заявил, что не собирается извиняться за свои слова и назвал Тарковского предателем.