11:48, 30 марта 2026

Андреасян указал на свое сходство с Тарковским

Ольга Коровина
Гевонд Андреасян (слева) и Сарик Андреасян (справа). Фото: Persona Stars / Legion-Media

Режиссер Сарик Андреасян пошутил о сходстве своего фильма «Домовенок Кузя» с культовой картиной Андрея Тарковского «Сталкер». Его слова передает «Кинопоиск».

Андреасян признался, что «Домовенка Кузю» пришлось полностью переделать на финальном этапе работы над фильмом. Причиной стало недовольство миром, созданным операторами и художниками. Режиссер принял решение поменять команду и выполнить работу заново.

«Я теперь шучу, что в истории было два таких случая: Тарковский переснимал "Сталкера", Андреасяны — "Домовенка Кузю"», — заявил Сарик.

В марте 2025 года Сарик Андреасян заявил о ненависти к фильмам культового советского режиссера и сценариста Андрея Тарковского. Он назвал картины Тарковского ужасными, а его работу — деградирующим кинематографом. Позже Андреасян заявил, что не собирается извиняться за свои слова и назвал Тарковского предателем.

