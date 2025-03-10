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19:17, 10 марта 2025Культура

Андреасян назвал Тарковского предателем и отказался извиняться

Андреасян отказался извиниться за слова о Тарковском и назвал его предателем
Андрей Шеньшаков
Сарик Андреасян

Сарик Андреасян. Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Режиссер Сарик Андреасян, который недавно угодил в скандал со студентами киношколы, заявил, что не собирается извиняться за свои слова, сказанные на лекции. Об этом постановщик написал в своем Telegram-канале.

Автор фильмов «Непрощенный» и «Онегин» признался, что для него Андрей Тарковский является диссидентом и предателем Родины.

«Для тех, кто не в курсе: Тарковский ненавидел фильмы Сергея Бондарчука, издевался над ними публично, а я вот их люблю. Режиссер, который является диссидентом и предателем Родины, не вызывает у меня никаких других чувств», — написал Сарик.

Также Андреасян сообщил, что сам извиняться за высказанное мнение не собирается, но очень ждет извинений от студентов, которые сорвали его выступление.

«Очень жду извинений киношколы и студентов за оскорбительный и издевательский тон в мой адрес. Когда мы шли в аудиторию, один из студентов надел на свою голову маску лошади и сфотографировался со мной», — добавил он.

Ранее стало известно, что Сарик Андреасян послал студентов и заявил о ненависти к фильмам Тарковского. Режиссер поспорил со студентами московского киноколледжа №40.

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