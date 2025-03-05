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15:41, 5 марта 2025Культура

Сарик Андреасян послал студентов и заявил о ненависти к фильмам Тарковского

Режиссер Сарик Андреасян заявил, что ненавидит фильмы Андрея Тарковского
Ольга Коровина

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Режиссер Сарик Андреасян поспорил со студентами московского Киноколледжа №40 на лекции, устроенной в учреждении. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Конфликт между Андреасяном и учащимися возник в ходе обсуждения фильмов, которые снимают не ради финансовой выгоды. Режиссер заявил, что подобное кино его не интересует, и резко отреагировал на упоминание студентами работ Андрея Тарковского — автора культовых картин «Зеркало», «Сталкер», «Солярис» и других.

«Я ненавижу Тарковского. Тарковский — это ужасно. Я ненавижу авторское кино. (...) Если вы хотите быть нищими, кончеными, блюющими кинематографистами, идите на хер», — подытожил режиссер. Сарик отказался обсуждать «деградирующий кинематограф» и предсказал, что задавшая вопрос студентка никогда не получит «Оскар» за фестивальный фильм, а затем покинул собственную лекцию.

Ранее сообщалось, что Андреасян ответил на претензии хейтеров, заявив о превосходстве над другими людьми.

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