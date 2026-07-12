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12:08, 12 июля 2026Россия

Беспилотник ВСУ атаковал автобусную остановку с людьми в российском городе

Беспилотник ВСУ атаковал остановку с людьми в Энергодаре, погибла женщина, четверо ранены
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) рано утром в воскресенье, 12 июля, атаковал автобусную остановку в городе Энергодаре Запорожской области, в результате чего погибла женщина, а также четыре человека получили ранения. Об этом сообщил в Telegram мэр города Максим Пухов.

«Погибла женщина 1971 года рождения. Выражаю глубочайшие соболезнования ее родным и близким. Разделяю вашу боль. Нет ничего страшнее смерти и нет оправдания тем, кто бьет по мирным жителям», — отметил он.

По словам главы города, троим пострадавшим помощь оказана амбулаторно, еще один человек был госпитализирован.

Также мэр рассказал, что минувшей ночью над городом было сбито пять украинских беспилотников, тем не менее полностью избежать урона не удалось: тремя дронами был атакован магазин «Мера» на улице Казацкой. Здание получило повреждения кровли, фасада и остекления. В этом случае обошлось без пострадавших.

Ранее в июле сообщалось, что в Запорожской области 14 муниципальных образований остались без света. Отключения затронули в том числе Энергодар, Мелитополь и Бердянск. Социально значимые объекты подключили к резервным источникам питания.

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