Употребление мармеладок в виде червей назвали неадекватным

В Минпросвещения назвали неадекватным употребление мармеладок в виде червей

Употребление мармеладок в виде червей и какашек нельзя назвать адекватным. Об этом заявили в письме Минпросвещения России регионам, передает РИА Новости.

Согласно документу, желание ребенка есть мармелад и другие лакомства в виде червей, крови, фекалий и других «абсолютно неприемлемых образов» продиктовано зарубежными видеороликами. Это негативно влияет на пищевой выбор.

Ранее в Минпросвещения заявили, что весенние, осенние и зимние каникулы для школьников должны составлять не менее девяти дней. По его словам, данное время оптимально для того, чтобы дети смогли полноценно восстановиться и продолжить занятия.