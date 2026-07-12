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11:46, 12 июля 2026Россия

Употребление мармеладок в виде червей назвали неадекватным

В Минпросвещения назвали неадекватным употребление мармеладок в виде червей
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Avelina / Shutterstock / Fotodom

Употребление мармеладок в виде червей и какашек нельзя назвать адекватным. Об этом заявили в письме Минпросвещения России регионам, передает РИА Новости.

Согласно документу, желание ребенка есть мармелад и другие лакомства в виде червей, крови, фекалий и других «абсолютно неприемлемых образов» продиктовано зарубежными видеороликами. Это негативно влияет на пищевой выбор.

Ранее в Минпросвещения заявили, что весенние, осенние и зимние каникулы для школьников должны составлять не менее девяти дней. По его словам, данное время оптимально для того, чтобы дети смогли полноценно восстановиться и продолжить занятия.

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