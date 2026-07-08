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17:22, 8 июля 2026Россия

Глава Минпросвещения сделал заявление о школьных каникулах

Кравцов: Каникулы для школьников должны составлять не менее девяти дней
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Весенние, осенние и зимние каникулы для школьников должны составлять не менее девяти дней. Об этом заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов, чьи слова приводит ТАСС.

«При формировании календарного графика мы всегда делаем особый акцент на сбалансированности учебной нагрузки. Осенние, зимние и весенние каникулы должны составлять не менее девяти дней», — сказал министр.

По его словам, данное время оптимально для того, чтобы дети смогли полноценно восстановиться и продолжить занятия.

Ранее стало известно, что Минпросвещения разрешило сократить в первых классах российских школ количество уроков по ряду предметов, в том числе по математике. Кроме того, установлена возможность сокращения общего числа часов для изучения таких предметов, как «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Изобразительное искусство», «Музыка» и «Труд».

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