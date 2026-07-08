Минпросвещения разрешило сократить в российских школах количество уроков математики

Минпросвещения разрешило сократить в первых классах количество уроков по ряду предметов

Минпросвещения разрешило сократить в первых классах российских школ количество уроков по ряду предметов, в том числе по математике. Об этом сообщает «Интерфакс».

Кроме того, установлена возможность сокращения общего числа часов для изучения таких предметов, как «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Изобразительное искусство», «Музыка» и «Труд».

При этом сокращать количество уроков по физкультуре не стали, поскольку «двигательная активность является естественной потребностью детей младшего школьного возраста».

«Определена максимально возможная норма сокращения в процентах. Содержание учебного предмета не сокращается», — добавили в министерстве.

Ранее стало известно, что первоклассникам в России больше не будут задавать домашние задания. Нововведения будут действовать уже с нового учебного года — с 1 сентября. Кроме того, в российских школах сократили объем учебной нагрузки для учеников начальных классов.