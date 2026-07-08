Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:36, 8 июля 2026Россия

Минпросвещения разрешило сократить в российских школах количество уроков математики

Минпросвещения разрешило сократить в первых классах количество уроков по ряду предметов
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Минпросвещения разрешило сократить в первых классах российских школ количество уроков по ряду предметов, в том числе по математике. Об этом сообщает «Интерфакс».

Кроме того, установлена возможность сокращения общего числа часов для изучения таких предметов, как «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Изобразительное искусство», «Музыка» и «Труд».

При этом сокращать количество уроков по физкультуре не стали, поскольку «двигательная активность является естественной потребностью детей младшего школьного возраста».

«Определена максимально возможная норма сокращения в процентах. Содержание учебного предмета не сокращается», — добавили в министерстве.

Ранее стало известно, что первоклассникам в России больше не будут задавать домашние задания. Нововведения будут действовать уже с нового учебного года — с 1 сентября. Кроме того, в российских школах сократили объем учебной нагрузки для учеников начальных классов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп одобрил удары по российской энергетике и анонсировал звонок Путину. Главные заявления президента США на встрече с Зеленским

    Собчак раскрыла «занятную деталь» о взломе своих каналов

    Названы причины отказа российского бизнеса от господдержки

    США помогут Украине наносить удары вглубь России

    В России предложили рабочую схему защиты от массированных налетов дронов

    В России анонсировали пополнение списка локализованных автомобилей для такси

    Глава Минпросвещения сделал заявление о школьных каникулах

    В России высказались о результатах саммита НАТО для Зеленского

    Стало известно о планах переезда больной раком Лерчек

    Фриске поздравила сестру в день рождения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok