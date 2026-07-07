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04:33, 7 июля 2026Россия

Первоклассникам больше не будут задавать домашние задания

Минпросвещения отменило домашние задания для первоклассников с 1 сентября 2026 года
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

Первоклассникам в России больше не будут задавать домашние задания. Об этом со ссылкой на письмо Министерства просвещения пишет ТАСС.

Нововведения будут действовать уже с нового учебного года — с 1 сентября.

«В первом классе обучение проводится без домашних заданий (позиция о суммарном объеме домашнего задания по всем предметам для первого класса продолжительностью выполнения один час исключена)», — отмечается в документе Минпросвещения.

До этого, учителя могли задавать домашние задания первоклассникам, но вводиться это должно было постепенно. Кроме того, школьники должны были тратить на него не более одного часа.

Ранее в Русской православной церкви (РПЦ) предложили ввести раздельное обучение для мальчиков и девочек в российских школах.

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