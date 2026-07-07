Первоклассникам больше не будут задавать домашние задания

Первоклассникам в России больше не будут задавать домашние задания. Об этом со ссылкой на письмо Министерства просвещения пишет ТАСС.
Нововведения будут действовать уже с нового учебного года — с 1 сентября.
«В первом классе обучение проводится без домашних заданий (позиция о суммарном объеме домашнего задания по всем предметам для первого класса продолжительностью выполнения один час исключена)», — отмечается в документе Минпросвещения.
До этого, учителя могли задавать домашние задания первоклассникам, но вводиться это должно было постепенно. Кроме того, школьники должны были тратить на него не более одного часа.
Ранее в Русской православной церкви (РПЦ) предложили ввести раздельное обучение для мальчиков и девочек в российских школах.