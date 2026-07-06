В РПЦ предложили ввести раздельное обучение для мальчиков и девочек в российских школах

Иерей Федор Лукьянов предложил ввести раздельное обучение в российских школах

Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Русской православной церкви (РПЦ) иерей Федор Лукьянов предложил с пятого класса ввести раздельное обучение для мальчиков и девочек в российских школах. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению священнослужителя, подобная мера поможет школьникам избежать «негативного опыта» и сосредоточиться на учебе. В частности, он обратил внимание на разницу в развитии мальчиков и девочек. Кроме того, Лукьянов заявил, что раздельное образование поспособствует росту числа студенческих семей.

«Если это сделать, то в старших классах учеба становится основной. А после окончания школы они со свежими силами, соскучившись друг по другу, без негативного опыта, встречаются и создают студенческую семью», — обозначил Лукьянов.

Священнослужитель также призвал развивать институт помолвки, поскольку этот ритуал предполагает брак и серьезное отношение к семье, а не сожительство.

Ранее в РПЦ предложили ввести курс о христианских ценностях в медицинских вузах России. Инициативу обосновали тем, что религиозное измерение помогает создать нужный фундамент для восприятия светских научных кодексов, в том числе сформировать осмысленное отношение к абортам.

