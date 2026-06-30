В российских медвузах предложили ввести курс о христианских ценностях

Иерей Лосев: РПЦ предложила ввести курс о христианских ценностях в медвузах России

Русская православная церковь (РПЦ) предложила ввести курс о христианских ценностях в медицинских вузах России. О такой инициативе рассказал «Ведомостям» руководитель секретариата «Всемирного русского народного собора» (ВРНС) и юридической службы Московской митрополии иерей Василий Лосев.

Он выразил уверенность в том, что религиозное измерение помогает создать нужный фундамент для восприятия светских научных кодексов, в том числе сформировать осмысленное отношение к абортам.

Как отметил Лосев, научные кодексы подтверждают христианский аспект, к примеру, Гиппократ не приветствовал прерывание беременности.

Медицинский адвокат Ирина Гриценко, комментируя идею, указала, что введение новой дисциплины вряд ли повлияет на то, как врачи принимают решения о тактике лечения и оказывают медпомощь.

Ранее сообщалось, что в РПЦ сочли этически сомнительным аборт из-за генетических отклонений у эмбриона.