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Из жизни
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05:00, 21 июля 2026Из жизни

Знаменитый психолог назвал причину превращения человека в серийного убийцу

Психолог Хики назвал воспитание главной причиной превращения человека в серийного убийцу
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Tero Vesalainen / Shutterstock / Fotodom

Знаменитый криминальный психолог из Канады Эрик Хики рассказал, как человек может стать серийным убийцей. Свое мнение по этому вопросу специалист высказал в подкасте LADbible Stories.

У Хики спросили, может ли человек родиться маньяком. Психолог ответил, что никто не рождается преступником, однако человек наследует от родителей и предков многие черты, включая, например, темперамент или психические заболевания. Кроме того, на психику человека может повлиять алкогольный синдром плода или врожденные гормональные нарушения. «Еще на человеке может сказаться домашнее насилие, детские психологические травмы. Все эти вещи могут выработать в человеке предрасположенность [к насилию], но совсем не обязательно сделают из него убийцу», — пояснил Хики.

Он уверен, что главной причиной того, что человек с предрасположенностью к насилию становится маньяком, является плохое воспитание или полное его отсутствие. По мнению Хики, на 30 процентов исход зависит от наследственности и на 70 — от воспитания. «Природа заряжает пистолет, но курок спускает неправильное воспитание», — назвал главную причину превращения человека в серийного убийцу эксперт.

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Эрик Хики — всемирно известный криминальный психолог. Он специализируется на психологии серийных убийц и сексуальных преступников. В частности, Хики работал над делами Джеффри Дамера и Теда Качински по прозвищу Унабомбер.

Ранее сообщалось, что знаменитого американского маньяка Чарльза Мэнсона заподозрили в работе на ЦРУ. Согласно теории журналиста-расследователя Тома О'Нила, Мэнсон участвовал в экспериментах разведки по контролю сознания людей.

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