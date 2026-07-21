Сексологи объяснили правила безопасности во время одной популярной позы

Сексологи Джиджи Энгл и Аннабель Найт объяснили, какие правила безопасности нужно соблюдать, когда женщина сидит на лице мужчины. Их цитирует издание Metro.

Сексологи призвали тех, кто хочет попробовать эту позу, быть осторожными. Энгл отметила, что нельзя садиться на лицо полностью — это нужно, чтобы избежать асфиксии. «Вы можете нависать над его лицом или прижиматься к его груди», — уточнила она.

По словам Найт, важно также, чтобы согласие на эту сексуальную практику дали обе стороны. «Учитывая возможные последствия, вам следует согласовать стоп-слово или действие (например, похлопывание двумя руками), чтобы обеспечить безопасность всех сторон», — посоветовала она.

При этом сексолог назвала эту позу хорошо подходящей для того, чтобы женщина достигла оргазма. Найт добавила, что в таком положении женщина может ощутить доминирование над партнером.

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