Россиянам перечислили порядок действий при получении красной квитанции за ЖКУ

Эксперт Хрулев призвал не паниковать при получении красной квитанции за ЖКУ

Если пришла красная квитанция за коммунальные услуги, то не стоит паниковать, поскольку красный цвет платежного документа сам по себе правовых последствий не порождает, сообщил вице-президент Международной Ассоциации медиаторов «Сила Диалога» Дмитрий Хрулев. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Управляющие компании используют яркий бланк, чтобы выделить уведомление о долге среди обычной почты. Силу имеет содержание документа, требование и указанная в нем сумма Дмитрий Хрулев вице-президент Международной Ассоциации медиаторов «Сила Диалога»

По словам эксперта, единого порога для рассылки таких платежек закон не устанавливает, их направляют при просрочке от двух до трех месяцев. Ориентиром служит задолженность по отдельной услуге свыше двух месячных размеров платы по нормативу, поскольку она дает исполнителю право предупредить жильца о возможном ограничении подачи ресурса. Получение красной квитанции еще не означает, что взыскание началось.

«Если оплата так и не поступит, включаются пени по части 14 статьи 155 ЖК РФ. С 31 дня просрочки они составляют 1/300 ставки за каждый день, с 91 дня уже 1/130. Причем до конца 2026 года расчет ведется от зафиксированной ставки 9,5 процентов годовых по постановлению Правительства № 329. Дальше исполнитель вправе ограничить или приостановить услугу, кроме отопления и холодного водоснабжения, а затем обратиться за судебным приказом», — пояснил Хрулев.

Если собственник считает сумму завышенной, то нужно написать письменное заявление в УК о проверке правильности начислений. Исполнитель обязан провести такую проверку и выдать подтверждающие документы. Цифры стоит сверить с данными ГИС ЖКХ или приложения «Госуслуги Дом». Если ошибка подтвердится, потребитель получает перерасчет и вдобавок штраф в свою пользу в размере половины излишне начисленного, подчеркнул эксперт

«С реальным долгом тоже можно работать мирно. Управляющие компании охотно заключают соглашения о рассрочке, поскольку добровольное погашение выгоднее судебных расходов. Понадобятся заявление, паспорт, а также документы, подтверждающие материальные трудности, например справка о снижении дохода. В соглашении фиксируется график платежей, и пока он соблюдается, отключения и иски собственнику не грозят», — отметил Хрулев.

Эксперт напомнил, что отдельно закон защищает жильцов при резком росте начислений. Если плата за месяц превысила прошлогоднюю более чем на 25 процентов, то пункт 72 правил № 354 обязывает предоставить рассрочку на год.

Ранее были названы категории россиян, которые имеют право на полную компенсацию ЖКУ. К ним относятся герои Советского Союза, герои России, полные кавалеры ордена Славы, а также ряд приравненных к ним категорий граждан.