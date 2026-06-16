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14:11, 16 июня 2026Экономика

Названы имеющие право на компенсацию ЖКУ россияне

Депутат Аксененко: Герои Советского Союза и РФ имеют право на полную компенсацию ЖКУ
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Герои Советского Союза и Герои РФ имеют право на полную компенсацию ЖКУ. Эти и другие категории граждан, которым положены льготы на «коммуналку», назвал заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко в разговоре с агентством РИА Новости.

«На сегодняшний день право на 100-процентную компенсацию расходов на оплату жилья и коммунальных услуг на федеральном уровне имеют Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы, а также ряд приравненных к ним категорий граждан», — уточнил парламентарий. Помимо этого, ветераны, инвалиды, многодетные семьи и пенсионеры могут получить субсидии либо частичную компенсацию трат на ЖКХ. Аксененко добавил, что в ряде регионов страны, в соответствии с их законодательством, для отдельных категорий россиян предусмотрена полная компенсация расходов на коммунальные платежи.

Ранее российским пенсионерам напомнили об освобождении от налога на имущество.

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