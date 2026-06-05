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14:56, 5 июня 2026Экономика

Пенсионерам напомнили о льготах на жилье

Сенатор Мурог: Пенсионеры освобождаются от уплаты налога на квартиру
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В 2026 году пенсионеры в России сохраняют право на ряд федеральных и региональных льгот, связанных с содержанием жилья. Эти льготы в разговоре с «Газетой.Ru» перечислил сенатор Игорь Мурог.

Он напомнил, что пенсионер вправе самостоятельно выбрать объект для применения льготы — для этого нужно подать уведомление в налоговую инспекцию до конца года, являющегося налоговым периодом. Если заявление не подано, льгота автоматически применяется к объекту с наибольшей суммой налога. Пенсионеры также могут рассчитывать на поддержку по оплате жилищно‑коммунальных услуг (ЖКУ). Субсидия предоставляется, если расходы на коммунальные платежи превышают установленный в регионе процент от совокупного дохода семьи.

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Отдельные льготы предусмотрены по взносам на капитальный ремонт: граждане старше 80 лет полностью освобождаются от их уплаты, а лица в возрасте от 70 до 80 лет имеют право на компенсацию половины расходов. Льгота распространяется только на одно жилое помещение в собственности. Дополнительно некоторые категории пенсионеров (инвалиды I и II групп, ветераны ВОВ и приравненные к ним лица) также могут получить компенсацию взносов на капремонт, сказал сенатор.

Ранее сенатор Игорь Мурог напомнил, что работающие российские пенсионеры могут уволиться и не отрабатывать положенные две недели, если укажут в заявлении причину «в связи с выходом на пенсию».

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