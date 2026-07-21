Популярный продукт подешевел в России

РИА Новости: В России свинина подешевела почти на 2 % с января по июнь текущего года

Свинина в России подешевела почти на два процента с января по июнь текущего года. Об этом свидетельствуют подсчеты РИА Новости по данным Росстата.

Отмечается, что в начале текущего года килограмм мясной продукции в стране в среднем стоил 398,3 рубля. В июне стоимость упала до 392 рублей. В то же время бескостная свинина подешевела примерно на 2,4 процента за тот же период — с 499 рублей до 487 рублей за килограмм.

В июне минимальные цены на социально значимые продовольственные товары в крупных российских торговых сетях уменьшились на 11,3 процента, если сравнивать с маем 2025 года.

Ранее китайские ученые выяснили, что высокое потребление свинины может быть связано с более высоким риском образования камней в почках, тогда как регулярное употребление морской рыбы — с более низким.