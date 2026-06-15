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12:35, 15 июня 2026Экономика

Некоторые продукты питания в России подешевели

АКОРТ: В мае в РФ сильнее всего подешевели картофель и свекла
Кирилл Луцюк

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В прошлом месяце минимальные цены на социально значимые продовольственные товары в крупных российских торговых сетях уменьшились на 11,3 процента, если сравнивать с маем 2025 года. Эти данные Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) процитировало ТАСС.

Сильнее всего в годовом выражении подешевели картофель и свекла. Цена первого потеряла 48,4 процента, а второй — 46,5 процента. Кроме того, на 40,6 процента опустилась стоимость белокочанной капусты, и на 38,7 процента — репчатого лука. Для риса снижение оценили в 31,1 процента.

Кроме того, подешевели свинина (минус 23,4 процента), сливочное масло (минус 20 процентов), морковь (минус 19,9 процента), поваренная соль (минус 17,8 процента), черный чай (минус 16,9 процента), сезонные яблоки (минус 8,4 процента), гречневая крупа (минус 8,2 процента), пшеничная мука (минус 7,7 процента), вермишель (минус 6,9 процента), подсолнечное масло (минус 5,5 процента) и молоко (минус 2,1 процента).

По данным Росстата, в мае в России снизились цены на отдельные виды плодоовощной продукции: помидоры (-27,1 процента), огурцы (-25,9 процента).

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