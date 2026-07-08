В России увеличили объем нагрузки для младшеклассников

Минпросвещения увеличит минимальный объем нагрузки младших школьников с 1 сентября

С 1 сентября в российских школах изменится объем учебной нагрузки для учеников начальных классов, пишет РИА Новости со ссылкой на документ министерства просвещения России.

Согласно новым нормам, общий объем аудиторных занятий для учеников с 1 по 4 классы за четыре года обучения должен составлять от 2966 до 3305 академических часов. Ранее допустимый диапазон был немного шире — от 2954 до 3345 часов.

Ранее стало известно, что, согласно новым правилам, в первом классе больше не будет норматива о суммарном объеме домашней работы продолжительностью до одного часа по всем предметам. В Минпросвещения пояснили, что изменения направлены на снижение стресса у младших школьников и их более мягкую адаптацию к учебному процессу.