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06:31, 8 июля 2026Россия

В России увеличили объем нагрузки для младшеклассников

Минпросвещения увеличит минимальный объем нагрузки младших школьников с 1 сентября
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

С 1 сентября в российских школах изменится объем учебной нагрузки для учеников начальных классов, пишет РИА Новости со ссылкой на документ министерства просвещения России.

Согласно новым нормам, общий объем аудиторных занятий для учеников с 1 по 4 классы за четыре года обучения должен составлять от 2966 до 3305 академических часов. Ранее допустимый диапазон был немного шире — от 2954 до 3345 часов.

Ранее стало известно, что, согласно новым правилам, в первом классе больше не будет норматива о суммарном объеме домашней работы продолжительностью до одного часа по всем предметам. В Минпросвещения пояснили, что изменения направлены на снижение стресса у младших школьников и их более мягкую адаптацию к учебному процессу.

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