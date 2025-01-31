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20:57, 31 января 2025Культура

Сарик Андреасян заявил о превосходстве над другими людьми

Режиссер Сарик Андреасян признался, что своим успехом обязан братьям и жене
Андрей Шеньшаков
Сарик Андреасян

Сарик Андреасян . Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Режиссер Сарик Андреасян, известный по фильмам «Онегин» и «Непрощенный», в шоу Дмитрия Диброва «Миллион вопросов» ответил на претензии хейтеров. Об этом сообщает издание «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу телеканала ТНТ.

Постановщик, который часто сталкивается с критикой в адрес своих проектов, признался, что своим успехом обязан талантом братьев, продюсирующих его картины. Также Андреасян отметил вклад супруги, актрисы Лизы Моряк в его карьеру. По мнению Сарика, хейтеры просто завидуют его доходам.

«Я же никак не могу подарить людям братьев или талантливых жен. Эту обиду я, увы, вылечить не смогу. Им всем просто нужно принять тот факт, что я лучше», — заявил режиссер.

Ранее стало известно, что Сарик Андреасян и продюсер Николай Картозия подали в суд друг на друга. Режиссер подал иск о защите чести и достоинства из-за публичной критики его творчества со стороны продюсера популярных телепроектов.

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