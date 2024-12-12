Андреасян и Картозия подали в суд друг на друга

Режиссер Сарик Андреасян и продюсер Николай Картозия подали в суд друг на друга

Режиссер Сарик Андреасян подал в суд на телепродюсера Николая Картозию. Об этом сообщает издание «Московский комсомолец».

Автор «Евгения Онегина» и других хитов кинопроката подал иск о защите чести и достоинства из-за публичной критики его творчества со стороны продюсера популярных телепроектов. Иск Андреасяна был зарегистрирован 10 декабря в Пресненском районном суде. 12 декабря Картозия в ответ также подал иск по аналогичному обвинению.

Также продюсер прокомментировал судебные разбирательства с постановщиком в Telegram-канале.

«Сарик Андреасян не вынес моей карающей лиры, подал в суд. Рад, что мое творчество не оставляет Сарика равнодушным. Наверное его так взбесила моя рецензия на фильм "Евгений Онегин". Сарик, изучай иск и не скучай», — написал Николай в своем посте.

В рецензии, которую Картозия озаглавил «Раскадровки на лаваше», продюсер жестко раскритиковал экранизацию романа Александра Сергеевича Пушкина, отметив слабый сценарий, диалоги и возрастных актеров, которые в первоисточнике были молоды.

Ранее стало известно, что Андреасян, лишенный водительских прав за пьяную езду, придумал новую версию событий, когда его остановили сотрудники ГИБДД. Режиссер считает, что история с лишением прав — происки его завистников.