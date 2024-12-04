Сарик Андреасян придумал новую версию своей пьяной езды

Сарик Андреасян обжаловал лишение прав за пьяную езду, заявив, что перепутал

Режиссер Сарик Андреасян, автор новой экранизации «Евгения Онегина», оспорил лишение прав за пьяную езду. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации источника, защита постановщика выдвинула новую версию событий: Андреасян якобы перепутал алкоголь с минералкой, а отхлебнул из бутылки уже после того, как его остановили. Сам режиссер на заседание не приехал, но его адвокаты заявили, что алкоголь (алкотестер показал 0,84 промилле) попал в кровь по ошибке. В итоге суд перенес заседание на 13 декабря.

Сразу после скандала Сарик заявлял, что в момент инцидента был абсолютно трезв и лишь выпил бокал вина за сутки до этого. Также он заявил, что вся история с лишением прав может быть заказом его завистников.

Ранее стало известно, что Сарика Андреасяна на полтора года лишили прав за пьяную езду по Цветному бульвару.