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18:00, 4 декабря 2024Культура

Сарик Андреасян придумал новую версию своей пьяной езды

Сарик Андреасян обжаловал лишение прав за пьяную езду, заявив, что перепутал
Андрей Шеньшаков

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Режиссер Сарик Андреасян, автор новой экранизации «Евгения Онегина», оспорил лишение прав за пьяную езду. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации источника, защита постановщика выдвинула новую версию событий: Андреасян якобы перепутал алкоголь с минералкой, а отхлебнул из бутылки уже после того, как его остановили. Сам режиссер на заседание не приехал, но его адвокаты заявили, что алкоголь (алкотестер показал 0,84 промилле) попал в кровь по ошибке. В итоге суд перенес заседание на 13 декабря.

Сразу после скандала Сарик заявлял, что в момент инцидента был абсолютно трезв и лишь выпил бокал вина за сутки до этого. Также он заявил, что вся история с лишением прав может быть заказом его завистников.

Ранее стало известно, что Сарика Андреасяна на полтора года лишили прав за пьяную езду по Цветному бульвару.

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