Овечкин купил квартиру по соседству с Месси

Овечкин купил квартиру во Флориде за 2,1 миллиона долларов по соседству с Месси

Хоккеист Александр Овечкин купил новую квартиру во Флориде по соседству с футболистом Лионелем Месси. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Сообщается, что Овечкин решился на покупку нового жилья после того, как его затопил сосед. Причем апартаменты он приобрел в этом же здании, но на несколько этажей выше. Квартира по метражу оказалась больше предыдущей — 222 квадратных метра.

В ней находятся четыре спальни, четыре ванные комнаты и один гостевой санузел. Бонусом идут два машино-места. Стоимость такого жилья составляет 2,1 миллиона долларов. Спортсмен сразу же заменил там напольное покрытие на плитку, которая не боится влаги. К слову, соседом Овечкина стал Месси, который приобрел квартиру в рядом стоящем небоскребе.

Ранее стало известно, что Овечкин устал от судебных разбирательств из-за потопа. В связи с этим стороны решили заключить мировое соглашение.