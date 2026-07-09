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08:56, 9 июля 2026Экономика

Овечкин устал судиться с виновником потопа в его американской квартире

Александр Овечкин пошел на мировую с виновником потопа в своей квартире во Флориде
Виктория Клабукова

Фото: Danny Wild / Imagn Images / Reuters

Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин устал от судебных разбирательств из-за потопа в своей американской квартире и пошел на мировую. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Квартиру в городе Санни-Айлс-Бич во Флориде хоккеист приобрел в 2016 году. 180 метров жилплощади на 8-м этаже кондоминиума Jade Beach обошлись ему в 1,9 миллиона долларов. Спустя три года квартиру Овечкина начал затапливать сосед с 20 этажа — из-за того, что слив мойки был выведен в общую вентиляцию залило несколько квартир. По причине редких приездов в Штаты Овечкин обнаружил последствия потопа только спустя полтора года, когда уже было испорчено много мебели.

Спортсмен высушил квартиру и стал сдавать ее в аренду за 10,5 тысячи долларов в месяц, а на соседа подал в суд. Сумма исковых требований составляла 30 тысяч долларов. Разбирательства растянулись на три года, присутствовать на большинстве заседаний Овечкину пришлось по видеосвязи. В итоге лучший снайпер регулярных чемпионатов НХЛ согласился заключить с соседом мировое соглашение.

Ранее сообщалось, что сестра певицы Жанны Фриске, блогер Наталья Фриске, затопила соседей 9 этажей дома в подмосковном Реутове. Из-за прорыва трубы жильцам пришлось отключить отопление. В 2025 году виновницей потопа в соседской квартире оказалась Ксения Собчак. Страховая просила взыскать с телеведущей 166 тысяч рублей

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