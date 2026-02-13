Отстранение украинца, россиянки без медалей и взрывной хоккей: Олимпиада, день 6

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:25, 13 февраля 2026Экономика

Сестра Фриске затопила 9 этажей и оставила дом без отопления

Блогер Наталья Фриске затопила 9 этажей в Реутове и оставила дом без отопления
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Shatokhina Natalya / News.ru / Globallookpress.com

Сестра певицы Жанны Фриске, блогер Наталья Фриске, затопила соседей многоквартирного дома в подмосковном Реутове. Потоп пролился на 9 этажей, и здание осталось без отопления, поделилась знаменитость в закрытом Telegram-канале.

Об аварии Фриске узнала от отца, который приехал в ее квартиру, пока сама она отдыхает с семьей во Вьетнаме. «Мне позвонил утром папа и сказал, что у меня в квартире ночью прорвало трубу, и я затопила 8 или 9 этажей вниз. Благо сейчас все это ликвидировали, мама с папой поехали туда все убирать», — рассказала блогер.

Фриске уточнила, что из-за потопа в доме пришлось отключить отопление. Свою вину в случившемся Фриске признала и пообещала срочно купить билеты и вернуться домой, чтобы решать проблему.

«Боюсь представить, во сколько обойдется мне эта авария… Отдых испорчен. Я испортила людям жизнь», — заключила знаменитость.

Ранее пять тысяч жителей подмосковного Жуковского остались без отопления и горячей воды в тридцатиградусный мороз. Коммунальный коллапс затронул около 100 домов и начался из-за аварии на теплотрассе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия и Украина достигли согласия по одному вопросу

    В России придумали новую выплату

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    Россияне застряли в пробках на границе Грузии из-за снегопада

    Индия утратила статус главного морского импортера российской нефти

    В России поспорили о мерах поддержки металлургов

    Москвичей предупредили о резком наступлении морозов

    Москвичам дали советы по выбору цветов

    Россияне установили новый рекорд по покупке роскошных машин

    У объявленного в международный розыск актера нашли бизнес в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok