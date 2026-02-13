Сестра Фриске затопила 9 этажей и оставила дом без отопления

Блогер Наталья Фриске затопила 9 этажей в Реутове и оставила дом без отопления

Сестра певицы Жанны Фриске, блогер Наталья Фриске, затопила соседей многоквартирного дома в подмосковном Реутове. Потоп пролился на 9 этажей, и здание осталось без отопления, поделилась знаменитость в закрытом Telegram-канале.

Об аварии Фриске узнала от отца, который приехал в ее квартиру, пока сама она отдыхает с семьей во Вьетнаме. «Мне позвонил утром папа и сказал, что у меня в квартире ночью прорвало трубу, и я затопила 8 или 9 этажей вниз. Благо сейчас все это ликвидировали, мама с папой поехали туда все убирать», — рассказала блогер.

Фриске уточнила, что из-за потопа в доме пришлось отключить отопление. Свою вину в случившемся Фриске признала и пообещала срочно купить билеты и вернуться домой, чтобы решать проблему.

«Боюсь представить, во сколько обойдется мне эта авария… Отдых испорчен. Я испортила людям жизнь», — заключила знаменитость.

