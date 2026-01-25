Реклама

Экономика
15:09, 25 января 2026Экономика

Жители подмосковного города остались без отопления в тридцатиградусный мороз

Пять тысяч жителей Жуковского остались без отопления в тридцатиградусный мороз
Андрей Шеньшаков

Фото: Tatiana Diuvbanova / Shutterstock / Fotodom

Пять тысяч жителей нескольких домов в подмосковном городе Жуковский вторые сутки остаются без отопления и горячей воды. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации источника, в некоторых домах начинают лопаться трубы, что приводит к потопу. Все это происходит на фоне тридцатиградусного мороза. Коммунальный коллапс затронул около 100 домов и начался из-за аварии на теплотрассе. Восстановить подачу отопления и горячей воды обещали за несколько часов, но на момент написания материала температура в квартирах остается около 13 градусов.

Уточняется, что прокуратура уже начала проверку.

Ранее жильцы трех многоквартирных домов в Калуге пожаловались, что им почти неделю придется жить без газа и горячей воды. По словам жильцов, о проверке их предупредили лишь накануне и поэтому многие не успели отпроситься с работы.

