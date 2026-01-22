Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:11, 22 января 2026Экономика

Жителей российского города на почти неделю оставили без воды и газа

Жители трех пятиэтажек в Калуге пожаловались на почти недельное отсутствие газа
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Жильцы трех многоквартирных домов в Калуге пожаловались, что им почти неделю придется жить без газа и горячей воды. Внимание на ситуацию в российском городе обратило издание «Подъем».

Речь идет о пятиэтажках на улице Кубяка — их жителей 21 января лишили газоснабжения из-за утечки, а так как в квартирах установлены колонки, горячая вода с того момента тоже отсутствует. По словам жильцов, о проверке их предупредили лишь накануне, и поэтому многие не успели отпроситься с работы.

В управляющей компании (УК) журналистов заверили, что объявление вывесили за три дня. Представитель УК объяснил неосведомленность людей тем, что они «не хотят ничего видеть и читать». «При опрессовке была выявлена утечка в какой-то квартире. Большинства людей дома не было — доступ не предоставили. Объявления за три дня, как положено, были вывешены. Прочитать было можно, увидеть было можно, просто у нас люди не хотят ничего видеть и читать», — считает сотрудник управляющей компании. При этом он отметил, что об отключениях газа в УК узнали от жильцов, а не от газоснабжающей организации. Собеседник издания добавил, что сложившаяся ситуация от управляющей компании не зависит. «Это газовая служба, они просто взяли и вырубили», — заключил он.

Повторную проверку газового оборудования в домах назначили лишь на 26 января. В Калуге в эти дни ожидаются морозы до минус 26 градусов.

Накануне стало известно, что в Томске более 700 домов остались без воды из-за аварии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Поддержать палестинский народ». Путин согласился направить миллиард долларов в Совет мира Трампа

    Государство тратит сильно больше, чем зарабатывает. Как это отразится на россиянах

    В России создают новую армию. Там обещают огромную зарплату

    Встреча Зеленского и Трампа в Давосе началась

    Российские танки усилят беспилотниками

    Новостройкам предсказали подорожание в два раза по одной причине

    Мировые цены на нефть перешли к снижению на новостях о Гренландии

    Политолог высказался о теме для диалога Трампа и Зеленского

    Дети пропали без вести после схода оползня в Новой Зеландии

    Известная телеведущая рассказала о многолетней дружбе с иноагентом и его подарке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok