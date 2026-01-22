Жителей российского города на почти неделю оставили без воды и газа

Жители трех пятиэтажек в Калуге пожаловались на почти недельное отсутствие газа

Жильцы трех многоквартирных домов в Калуге пожаловались, что им почти неделю придется жить без газа и горячей воды. Внимание на ситуацию в российском городе обратило издание «Подъем».

Речь идет о пятиэтажках на улице Кубяка — их жителей 21 января лишили газоснабжения из-за утечки, а так как в квартирах установлены колонки, горячая вода с того момента тоже отсутствует. По словам жильцов, о проверке их предупредили лишь накануне, и поэтому многие не успели отпроситься с работы.

В управляющей компании (УК) журналистов заверили, что объявление вывесили за три дня. Представитель УК объяснил неосведомленность людей тем, что они «не хотят ничего видеть и читать». «При опрессовке была выявлена утечка в какой-то квартире. Большинства людей дома не было — доступ не предоставили. Объявления за три дня, как положено, были вывешены. Прочитать было можно, увидеть было можно, просто у нас люди не хотят ничего видеть и читать», — считает сотрудник управляющей компании. При этом он отметил, что об отключениях газа в УК узнали от жильцов, а не от газоснабжающей организации. Собеседник издания добавил, что сложившаяся ситуация от управляющей компании не зависит. «Это газовая служба, они просто взяли и вырубили», — заключил он.

Повторную проверку газового оборудования в домах назначили лишь на 26 января. В Калуге в эти дни ожидаются морозы до минус 26 градусов.

