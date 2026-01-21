Десятки тысяч жителей российского города остались без воды

В Томске более 700 домов остались без воды из-за аварии

В Томске более 700 домов остались без воды из-за аварии. Внимание на ситуацию обратили в пресс-службе прокуратуры российского региона.

Причиной инцидента стал прорыв водопровода в районе Сибирской улицы. В результате отключение воды коснулось жителей 120 многоквартирных домов и 581 частного — в общей сложности в них проживают десятки тысяч человек.

В пресс-службе ведомства отметили, что прокурор Томской области Сергей Ломакин взял на контроль устранение последствий коммунальной аварии. Прокуратура Советского района проведет проверку и оценит соблюдение прав местных жителей на качественное водоснабжение, при выявлении нарушений сотрудники примут соответствующие меры.

Ранее стало известно, что девять домов в Ростове-на-Дону лишились отопления из-за аварии.