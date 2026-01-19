Часть жителей российского города остались без отопления

Дома в Ростове-на-Дону остались без отопления из-за аварии

Авария на теплотрассе в Ростове-на-Дону привела к отключению отопления в девяти домах. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

Авария случилась на Турмалиновской улице, где отопление отключили в семи многоэтажных домах, а также без тепла остались по дому на улицах Нагибина и в Обуховском переулке. Последствия аварии пообещали устранить к вечеру понедельника, 20 января.

Также из-за холода в школах и лицеях Советского района города начали сокращать уроки, несмотря на то, что отопление в зданиях есть.

Ранее стало известно, что в Ростовской области без воды остались жители города Гуково и нескольких поселков Красносулинского района. Водоснабжение приостановили еще 16 января из-за аварии на насосной станции.