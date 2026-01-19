Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:51, 19 января 2026Экономика

Часть жителей российского города остались без отопления

Дома в Ростове-на-Дону остались без отопления из-за аварии
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетОтключение отопления

Фото: Вероника Евдокимова / Коммерсантъ

Авария на теплотрассе в Ростове-на-Дону привела к отключению отопления в девяти домах. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

Авария случилась на Турмалиновской улице, где отопление отключили в семи многоэтажных домах, а также без тепла остались по дому на улицах Нагибина и в Обуховском переулке. Последствия аварии пообещали устранить к вечеру понедельника, 20 января.

Также из-за холода в школах и лицеях Советского района города начали сокращать уроки, несмотря на то, что отопление в зданиях есть.

Ранее стало известно, что в Ростовской области без воды остались жители города Гуково и нескольких поселков Красносулинского района. Водоснабжение приостановили еще 16 января из-за аварии на насосной станции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Одна страна выйдет из СНГ

    Российский бизнес включает режим «тактической нищеты». Что это значит и что делать работникам

    Некоторых россиян начали готовить к отражению атак ВСУ. Могут ли их забрать с «гражданки» на СВО

    Женщинам назвали главное правило возвращения сексуального влечения

    Премьеру Чехии из-за Гренландии пришлось купить глобус

    Третий российский лыжник получил нейтральный статус

    Знаменитый телеведущий упал и попал в больницу

    Виктория Боня ответила критикующим ее тело с целлюлитом фразой «я живой человек»

    ВСУ атаковали два российских региона

    Москвичи пожаловались на неработающие лифты в доме

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok