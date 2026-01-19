Реклама

Экономика
13:16, 19 января 2026Экономика

Жители российского региона остались без воды на четыре дня

Жители Ростовской области живут без воды четвертые сутки
Виктория Клабукова

Фото: Артем Соболев / Коммерсантъ

В Ростовской области несколько районов остались без воды. Подачу ресурса не возобновляют уже несколько дней, передает Telegram-канал «Осторожно, новости».

С коммунальными проблемами столкнулись жители города Гуково и нескольких поселков Красносулинского района. Как сообщается, водоснабжение приостановили еще 16 января. Отключение объяснили аварией на насосной станции, из-за чего в городе даже пришлось объявить режим повышенной готовности. Таким образом, без воды местные жители сидят уже четвертый день. За это время запасы воды в домах закончились, а в магазинах раскупили почти все пятилитровые бутылки воды. Водовозов на все пострадавшие районы не хватает.

В городской администрации и местном водоканале жалобы игнорируют. Россиянам приходится топить снег и ездить на родники, адресами которых они обмениваются в соцсетях. Как признаются жители Гуково, такие длительные отключения случаются у них регулярно, как в 40-градусную жару, так и в аномальный мороз.

Ранее в 22-градусный мороз света и отопления лишились жители Новосибирска. Подобные отключения в пострадавших домах происходят раз в месяц, порой перебои длятся больше суток.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
