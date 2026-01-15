Реклама

Экономика
14:29, 15 января 2026Экономика

Жители российского города остались без света и отопления в минус 22 градуса

Жители новосибирских новостроек остались без света и отопления
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Жители новосибирских новостроек в очередной раз остались без света, воды и отопления, сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Отмечается, что жители дома 1/5 на улице Аэропорта сталкиваются с отключениями раз в месяц. Последний раз отключение произошло в 7 утра в четверг, 15 января. При этом температура в Новосибирске составляет минус 22 градуса. По словам местных жителей, перебои иногда длятся больше суток.

Ранее жители Омска остались без отопления в 30-градусный мороз. Подача ресурса прекратилась в домах по улице Завертяева. Также в морозную погоду без воды и тепла остались жители шестого микрорайона Левого берега Омска. Причиной стала коммунальная авария.

