Жители российского города остались без света и отопления в минус 22 градуса

Жители новосибирских новостроек остались без света и отопления

Жители новосибирских новостроек в очередной раз остались без света, воды и отопления, сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Отмечается, что жители дома 1/5 на улице Аэропорта сталкиваются с отключениями раз в месяц. Последний раз отключение произошло в 7 утра в четверг, 15 января. При этом температура в Новосибирске составляет минус 22 градуса. По словам местных жителей, перебои иногда длятся больше суток.

Ранее жители Омска остались без отопления в 30-градусный мороз. Подача ресурса прекратилась в домах по улице Завертяева. Также в морозную погоду без воды и тепла остались жители шестого микрорайона Левого берега Омска. Причиной стала коммунальная авария.