Жители российского города остались без воды и тепла в мороз

Жители Омска остались без воды и тепла из-за коммунальной аварии

Жители Левого берега Омска остались без горячей воды и тепла в морозную погоду. Причиной отключения стала коммунальная авария, пишет «Омскпресс».

На дублере улицы Перелета был поврежден подземный трубопровод, в результате чего горячего водоснабжения и отопления лишилась значительная часть шестого микрорайона. Коммунальные службы работают над устранением неполадки, но точные сроки восстановления ресурсов неизвестны.

Как сообщили в АО «Тепловая компания», на данный момент завершены земляные работы, ведется откачка теплоносителя для обнаружения точного места дефекта. «Ситуация находится на оперативном контроле руководства предприятия. Сотрудники делают все возможное, чтобы в кратчайшие сроки восстановить подачу тепла в дома омичей», — заявили в пресс-службе.

Ранее в городе Рубцовске Алтайского края около тысячи домов остались без отопления из-за аварии на магистральном трубопроводе.