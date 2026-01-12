Реклама

Экономика
16:41, 12 января 2026Экономика

Тысяча домов россиян осталась без тепла перед морозами

Губернатор Томенко: В Рубцовске тысяча домов лишилась отопления перед морозами
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Валерий Шарифулин / POOL / РИА Новости

В городе Рубцовске Алтайского края около тысячи домов остались без отопления перед морозами. Об этом сообщил губернатор российского региона Виктор Томенко в своем Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что тепла россиян лишила авария на магистральном трубопроводе города — она произошла в понедельник, 12 января, в 7 утра по местному времени (3 часа ночи мск). «Отключения коснулись 556 многоквартирных домов, 350 частных домов, 24 детских сада, 12 школ, 21 медицинского учреждения», — рассказал Томенко.

По предварительным прогнозам, с основными повреждениями коммунальной системы специалисты должны справиться в течение суток. Если работы затянутся, есть риск, что в помещениях станет слишком холодно. По прогнозам синоптиков, со вторника, 13 января, в город придут 20-градусные морозы.

Ранее поселок Новый Ургал в Хабаровском крае отключили от отопления в 37-градусный мороз. Отключение объясняют поломкой на местной котельной. После приостановки подачи ресурса сначала исчезла горячая вода, а вскоре стали остывать батареи. В квартирах температура опустилась до семи градусов.

